Napoli, i quattro con la valigia che saranno l'arma in più di Gattuso

Quattro giocatori potenzialmente con la valigia in mano saranno gli uomini su cui punterà Gattuso per riportare in alto il Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia. Koulibaly, valutato 100 milioni e finito nel mirino di tutti i top club europei, sarà il muro della difesa azzurra, in attesa di capire se ci sarà qualcuno disposto a spingersi fino a quel tipo di offerta. Poi c'è Milik, attaccante che piace alla Juventus e non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, ma che ha già dimostrato contro gli stessi bianconeri che non tirerà indietro la gamba. Poi c'è Callejon, simbolo del Napoli di Benitez e Sarri e ora pronto a tornare in Spagna dopo anni di successi al San Paolo. Si giocherà il posto con Politano ma non mollerà un centimetro. E poi Hysaj, che ha chiesto di andarsene per la concorrenza ingombrante di Di Lorenzo ma che è non si tirerà indietro in caso di chiamata "alle armi", difendendo fino all'ultimo giorno utile la porta napoletana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.