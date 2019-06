Napoli, Palmiero nel mirino del Pescara se parte Brugman

© foto di Giuseppe Scialla

Il Pescara ha messo gli occhi su Luca Palmiero del Napoli. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come il club abruzzese potrebbe puntare sul centrocampista azzurro nel caso di Gaston Brugman. Sulla questione Sebastiani è molto chiaro. «Gaston ha molti estimatori, dipende da lui se ha voglia di rimanere o preferisce puntare più in alto. Sarebbe in ogni caso un’aspirazione legittima e noi la asseconderemmo, non abbiamo mai legato nessuno figurarsi il nostro capitano». Il quotidiano scrive: "In caso di partenza di Brugman il Pescara punterebbe su Palmiero del Napoli, l'anno scorso al Cosenza".