vedi letture

Occasioni e tanti cambi di fronte. Ma Udinese-Hellas Verona termina 0-0

Udinese ed Hellas Verona non si fanno male nella gara delle 12.30. 0-0 il finale della Dacia Arena, risultato maturato dopo una partita intensa e giocata a viso aperto dalle due squadre in campo.

GARA APERTA, MUSSO SALVA L'UDINESE - Il primo tempo di Udinese-Hellas Verona è vivace e aperto. Con tanti cambi di fronte. Gli ospiti si rendono pericolosi due volte con Borini e con l'inserimento di Faraoni che per poco non beffa i friulani (complice una leggerezza di Sema), ma Musso è attento e ben piazzato. Al 33' contropiede guidato e concluso da Lasagna dopo un errore di Kumbulla, ma Gunter tiene nel corpo e corpo e chiude bene. Al 43', l'occasione più nitida capita proprio sulla testa del difensore albanese dell'Hellas: angolo di Veloso, testa del classe 2000 e doppia parata super di Musso che chiude la porta e certifica lo 0-0 finale dei primi 45 minuti.

CRESCONO INTENSITA' E AGONISMO. ANNULATO VANTAGGIO DI DE PAUL - L'inizio di secondo tempo è caratterizzato ancora da ritmi alti e da una crescente intensità agonistica, con l'arbitro Abbattista che inizia anche a distribuire cartellini gialli (pesante quello per Miguel Veloso, diffidato, che salterà la gara col Cagliari). Al 65' la Dacia Arena si scalda: Fofana di testa lancia Lasagna, che calcia e centra il palo. Sulla respinta c'è De Paul che manda alle spalle di Silvestri, ma l'arbitro annulla per fuorigioco proprio di Lasagna a inizio azione.

UDINESE VUOLE IL VANTAGGIO. L'HELLAS CI VA PIU' VICINO - La rete annullata non scoraggia l'Udinese, anzi. Gli uomini di Gotti nei minuti successivi vanno due volte vicini alla rete del vantaggio, in entrambe le occasioni con Lasagna. La risposta scaligera è affidata al neo entrato Zaccagni che riceve palla al centro dell'area di rigore dopo un'ottima giocata di Lazovic, ma l'uscita di Musso gli fa ritardare l'esecuzione, perdere il tempo e fa sì che Nuitynck possa posizionarsi bene sulla linea di porta per disinnescare la conclusione. Il finale di gara resta aperto e soggetto a cambi di fronte, con l'Udinese che pare averne di più per provare a portare a casa il risultato. Ma dopo 5' di recupero l'arbitro Abbattista manda tutti negli spogliatoi su risultato di 0-0.