Da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid nell'estate del 2018, Karim Benzema si è caricato i Blancos sulle spalle. Questo quanto scrive As nella sua edizione odierna, spiegando come il francese abbia segnato 41 gol e fornito 13 assist nelle 68 partite giocate dal giorno dell'addio del portoghese. Di fatto risulta decisivo (con un gol o un assist) ogni 103 minuti di gioco.

E CR7? Numeri simili per il fenomeno della Juventus, ma di poco inferiori rispetto al francese. CR7, dal giorno del suo arrivo alla Juve, ha giocato 57 partite segnando 34 gol e fornendo 12 assist. In pratica risulta decisivo una volta ogni 105 minuti.