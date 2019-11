© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come sta il Parma in vista della gara contro il Bologna? Lo spiega Roberto D'Aversa, tecnico dei ducali, alla vigilia del derby emiliano contro la formazione di Sinisa Mihajlovic. "A livello numerico non siamo messi benissimo ma siamo abituati. Affronteremo un derby con difficoltà numeriche che ci porteranno a dare qualcosina in più per far sì che non influenzino il risultato. Quello che abbiamo dimostrato in questi anni è che ci siamo sempre riusciti a compattarci nelle difficoltà".