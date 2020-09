Parma, Krause scherza: "Saputo non ci sarà lunedì, mi sembra giusto che vinca io"

"Stavo scambiando delle email con Saputo e lunedì non sarà alla partita, quindi sarebbe giusto per noi ottenere la vittoria". Con una battuta, Kyle Krause commenta il suo rapporto con il patron del Bologna, prossimo avversario dei crociati in campionato. Nella sua intervista di oggi con ForzaItalianFootball.com, il neopatron del Parma parla anche delle sue ambizioni: "Non voglio davvero creare aspettative irrealistiche. Abbiamo abbastanza cambiamenti in corso che penso che ci possano volere cinque anni per tornare in Europa e questo è sempre difficile da dire come persona competitiva perché vuoi sempre essere lì. Mi piacerebbe essere lì, ma probabilmente ci vorrà più tempo".