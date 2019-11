© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al momento è ancora prematuro parlare di rischio rinvio, ma piove su Lecce-Cagliari. In maniera incessante: in giornata la Regione Puglia ha diramato un bollettino relativo all’allerta arancione, e il maltempo non ha cessato di colpire il Salento anche nelle ultime ore. Piove a dirotto sullo stadio Via del Mare di Lecce, tanto che, come riferiscono i colleghi di Sky, le due squadre stanno svolgendo il consueto riscaldamento al chiuso, nelle palestre interne all'impianto leccese. Quanto allo svolgimento della partita: al momento si dovrebbe giocare, ma sarà necessario il sopralluogo condotto dall’arbitro Mariani con i capitani Lucioni e Nainggolan.