Quale sarà il futuro di Nico Gonzalez? Il Leicester c'è ma la Fiorentina non vuole cederlo

Le voci a proposito dell'offerta da 34 milioni di euro recapitata dal Leicester alla Fiorentina per Nico Gonzalez ha scaldato il mercato viola. Una proposta che potrebbe scombussolare i piani del club di Commisso, visto anche la potenziale plusvalenze di circa 10 milioni che verrebbe messa a bilancio con la partenza dell'argentino.

In realtà la Fiorentina aspettava il momento di riabbracciare Nico da diverso tempo e il gol vittoria segnato contro il Sassuolo è stato liberatorio per diversi motivi. I viola non hanno intenzione di metterlo sul mercato, puntano ancora forte su di lui e ciò che trapela è che di offerte concrete nei pressi dello stadio Franchi ancora non sono arrivate. È molto probabile che i contatti tra Foxes e agente ci siano stati davvero, anche perché lo stesso giocatore non disdegnerebbe un'esperienza nel campionato inglese, tra l'altro sempre più attento ai talenti argentini dopo la vittoria del Mondiale.

Rodgers cerca un esterno che giochi principalmente a destra ed negli ultimi giorni ha pensato anche a Boga, obiettivo anche della stessa Fiorentina. Le Foxes però hanno una situazione finanziaria non al top, con più di 100 milioni di sterline di debiti e per questo il mercato sarà sicuramente molto oculato e attento. Ciò non significa che non potrebbe spingersi fino a un'offerta di questo tipo, ma quando lo farà non sarà certo a cuor leggero.

Il futuro di Nico Gonzalez dunque resta tutto da scrivere, anche se per il momento la questione pare essere tutt'altro che calda.