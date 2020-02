vedi letture

Raiola su Pogba: "Non gli dispiacerebbe tornare alla Juve. Ne parleremo dopo l'Europeo"

Arrivano ulteriori dichiarazioni, riportate da Tuttosport.com di Mino Raiola, su Paul Pogba. "Come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo. Lui vuole competere ai massimi livelli, ma non certo può scappare adesso se le cose non vanno bene".