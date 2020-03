Rinnovo Napoli-Mertens, i dettagli sui bonus: 200mila euro per i gol, 300mila per la Champions

Mertens-Napoli, la fumata è azzurra. Come sottolinea Il Mattino, infatti, sono stati fatti passi avanti decisivi per il rinnovo nell'incontro di ieri a pranzo all'hotel Vesuvio tra il presidente De Laurentiis e l'attaccante belga. La firma è ormai vicinissima: accordo per altri due anni a 4 milioni di stipendio base più bonus di 500mila euro legato al numero di gol (200mila euro) e alla qualificazione in Champions League (300mila euro). Cifra alla quale verrà aggiunto un altro bonus (che dovrebbe essere intorno ai 2 milioni) al momento della firma del contratto.