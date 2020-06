Roma, Fonseca: "Cinque giornate e sarà la solita Serie A. Zappacosta pronto, Zaniolo a luglio"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla sul sito ufficiale del club della ripresa della Serie A, che tra una settimana circa tornerà a riempire le giornate dei tifosi italiani: “L’intensità nelle prime sfide potrebbe essere diversa, ma dopo quattro o cinque partite torneremo tutti allo stesso livello”.

Giocare ogni tre giorni porterà a tanto turnover?

“Sicuramente. Con una tale densità di impegni non è semplice mantenere gli stessi ragazzi sul campo, non ci sono alternative. Il turnover sarà obbligatorio”.

In tal senso è favorevole alle cinque sostituzioni?

“In questo momento sì. Ora è importante, basta vedere quanti infortunati ci sono stati in Germania nelle prime sfide. Si giocherà anche in un mese con tanto caldo. E poi è un’opzione. Un allenatore ha l’opportunità di farlo, non è obbligatorio”.

Le manterrebbe anche in futuro?

“Penso di no. Cinque sostituzioni favoriscono le squadre più forti, quelle con una rosa composta tutta da giocatori di alto livello. E in quel caso le avversarie entrerebbero ancora più in difficoltà, meglio garantire più equilibrio a beneficio di tutti”.

Come sta Zaniolo?

“Non sta lavorando con la squadra, ma è vicino al rientro. Si è ripreso molto bene, è più avanti del previsto, ma non serve anticipare i tempi. Nelle prime sfide non lo impiegheremo, ma da luglio potrebbe esserci la possibilità di utilizzarlo”.

Lo stesso per Zappacosta?

“Davide sta molto bene, lui è pronto, lavora