Samp, Thorsby sul Coronavirus: "Grandi investimenti per arginarlo. Non ho paura"

L'allarme Coronavirus in Italia sta tenendo banco in tutto il mondo, anche per la scelta di fermare o comunque limitare, le gare di Serie A. A questo proposito Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano norvegese Dagbladet: "Le autorità stanno investendo grandi risorse per controllare la situazione - spiega - con tanti eventi sportivi rinviati e la chiusura di università e uffici pubblici. Lo scorso weekend alcune gare sono state annullate e nel prossimo metà delle partite saranno a porte chiuse. Paura? No. E penso che la maggioranza dei calciatori la pensi come me. È comprensibile che saranno attuate misure drastiche senza però sapere quanto siano efficaci. Vedremo l'evolversi della situazione nelle prossime settimane".