Sassuolo, offerta del Napoli per Berardi: controproposta neroverde

Quale futuro per Domenico Berardi? Il punto sull'attaccante del Sassuolo arriva attraverso le colonne della Gazzetta di Modena, che sottolinea come i partenopei avrebbero offerto 15 milioni di euro più Amadou Diawara e il prestito di Marko Rog, ma il club neroverde vorrebbe almeno 25 milioni cash più almeno un giocatore gradito (lo stesso Diawara oppure Simone Verdi).

Prima esperienza lontano dall'Emilia. Dunque, Berardi potrebbe salutare il club che l'ha cresciuto e permesso di esplodere in Serie A. Il classe '94 in passato sembrava vicino alla Juventus, all'Inter e poi al Milan, invece ha preferito restare a Sassuolo per completare la sua crescita. Adesso, invece, i tempi sembrano maturi per il salto in un club con maggiori ambizioni.