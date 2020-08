Serie A, i risultati di stasera: vincono Inter e Milan, ko la Juventus. Il Napoli ne fa 3 alla Lazio

vedi letture

Di seguito i risultati delle gare andate in scena questa sera valide per la 38esima giornata, l'ultima di questo campionato. La Juve campione d'Italia ha chiuso con una sconfitta, così come l'Atalanta e la Lazio. L'Inter in virtù del successo conseguito a Bergamo ha chiuso la stagione al secondo posto. Bene anche il Milan, che ha avuto vita facile contro il Cagliari. Ecco i risultati. (clicca sul singolo risultato per rileggere la diretta testuale).

Serie A, 38esima giornata

Brescia-Sampdoria 1-1

Atalanta Inter 0-2

Juventus-Roma 1-3

Milan-Cagliari 3-0

Napoli-Lazio 3-1

Domani

18.00 - SPAL-Fiorentina

20.45 - Bologna-Torino

20.45 - Genoa-Verona

20.45 - Lecce-Parma

20.45 - Sassuolo-Udinese