Serie A, live dai campi - Belotti ancora a parte. La Juve riprende domani

ATALANTA

Archiviato il successo sulla Dinamo, si torna a pensare al campionato e alla prossima sfida che vedrà Gomez e compagni sul campo del Brescia sabato alle 15. I nerazzurri hanno subito ripreso gli allenamenti al Centro Bortolotti e come consuetudine il giorno dopo una partita, hanno lavorato divisi in due gruppi in base al minutaggio di ieri: allenamento più leggero per chi ha giocato, più intenso per gli altri.

Brescia-Atalanta (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati: Toloi

BOLOGNA

Doppia seduta oggi a Casteldebole diretta da Mister Mihajlovic a metà della settimana che conduce alla gara di Napoli. Al mattino lavoro sul campo fra atletica e tattica, al pomeriggio esercizi in palestra. Terapie per Federico Santander, mentre Mattia Destro ha lavorato in parte con il gruppo. Solo palestra per Mitchell Dijks e Roberto Soriano.

Napoli-Bologna (domenica 1 dicembre 18.00)

BRESCIA

Brescia-Atalanta (sabato 23 novembre 15.00)

CAGLIARI

Cagliari-Sampdoria (lunedì 2 dicembre 20.45)

Squalificati: Olsen (4), Cacciatore.

FIORENTINA

La Fiorentina prosegue nel suo programma di avvicinamento alla sfida che sabato sera si giocherà al Franchi contro il Lecce. Oggi la squadra di Montella si è allenata alle ore 10 ma a tenere banco sono state comunque le parole di Barone, Commisso e Pradè sul futuro di Chiesa.

Fiorentina-Lecce (sabato 30 novembre 20.45)

GENOA

È ripresa sotto la pioggia, e l’ultima fase sotto il diluvio, la preparazione dopo il riposo concesso nel post Spal. Mister Thiago Motta ha radunato la squadra in sala riunioni per esaminare, alla luce dei filmati, delle rilevazioni e valutazioni effettuate, la prestazione con il team di Ferrara. Poi tutti sul pezzo e testa già sul match di sabato con il Torino (ore 18) distante appena tre giorni. Un programma articolato in diverse direzioni, e più sostanzioso per i giocatori non schierati al Mazza. Aspetti tecnici e tattici in attesa, da giovedì, di accendere il fuoco su quelli tattici. Tutti a disposizione tranne il lungodegente Kouamè.

Genoa-Torino (sabato 30 novembre 18.00)

HELLAS VERONA

Prosegue la preparazione alla sfida di domenica contro la Roma per gli uomini di mister Ivan Juric, anche oggi al lavoro allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera. I giallolbù hanno inizialmente svolto lavoro di forza in palestra, dedicandosi poi ad una sessione di 'torelli' sul campo. A seguire il gruppo si è cimentato in una serie di esercitazioni sul possesso palla, concludendo la seduta di allenamento con attenzione rivolta al lavoro tattico.

Hellas Verona-Roma (domenica 1 dicembre 20.45)

INTER

Nerazzurri di Antonio Conte impegnati questa sera in Champions League nella gara da dentro o fuori contro lo Slavia Praga.

Inter-SPAL (domenica 1 dicembre 15.00)

JUVENTUS

La Juve si gode una giornata di riposo, dopo la importante vittoria di ieri sera, che ha significato primo posto nel girone di Champions League. I ragazzi si ritroveranno domani mattina al JTC, agli ordini come sempre di Mister Sarri, per cominciare a preparare il "Lunch Game" di domenica contro il Sassuolo all'Allianz Stadium.

Juventus-Sassuolo (domenica 1 dicembre 12.30)

LAZIO

Seduta di rifinitura per la Lazio che domani all'Olimpico affronterà il Cluj nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League.

Lazio-Udinese (domenica 1 dicembre 15.00)

LECCE

Il tecnico Fabio Liverani ha dato appuntamento ai calciatori questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA, dove i calciatori sono stati impegnati in un lavoro fisico in palestra e tattico su campo. Falco, Mancosu, Majer, Rossettini, Meccariello e Dumancic si sono allenati in differenziato, mentre Babacar ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo. Domani allenamento nel pomeriggio, a porte chiuse, all'Acaya Golf Resort & SPA.

Fiorentina-Lecce (sabato 30 novembre 20.45)

Squalificati: Lapadula (2).

MILAN

In vista dell'impegno al Tardini contro il Parma, i rossoneri sono scesi oggi in campo a Milanello per una seduta di allenamento pomeridiana. La squadra ha inizialmente svolto la consueta attivazione muscolare in palestra, prima di scendere in campo per proseguire l'attività con una serie di esercizi, incentrati sulla rapidità, eseguiti con sagome e ostacoli. Spazio poi al pallone focalizzandosi sul possesso passa e in seguito concludendo l'allenamento con una partitella a campo ridotto.

Parma-Milan (domenica 1 dicembre 15.00)

NAPOLI

Azzurri impegnati questa sera ad Anfield nella gara contro il Liverpool in Champions League.

Napoli-Bologna (domenica 1 dicembre 18.00)

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico. Lavoro differenziato per Andreas Cornelius. Terapie per Yann Karamoh e Matteo Scozzarella. Lavoro differenziato e terapie per Roberto Inglese.

Parma-Milan (domenica 1 dicembre 15.00)

ROMA

Vigilia di Europa League per la Roma con la squadra che è partita per Istanbul dove domani affronterà il Basaksehir nella quinta giornata della fase a gironi.

Hellas Verona-Roma (domenica 1 dicembre 20.45)

Squalificati: Zaniolo.

SAMPDORIA

Ripresa in palestra per la Sampdoria che si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Claudio Ranieri e lo staff hanno suddiviso i calciatori disponibili in due gruppi, con lo stesso identico programma di lavoro: attivazione e sviluppo della forza. Fabio Quagliarella ha lavorato in parte con i compagni. Terapie, fisioterapia e lavori specifici in piscina per Edgar Barreto, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli e Fabio Depaoli, tutti alle prese con individuali specifici di recupero agonistico, mentre Bartosz Bereszynski prosegue a Poznan – seguito anche da personale dello staff sanitario blucerchiato – l’iter riabilitativo post-intervento.

Cagliari-Sampdoria (lunedì 2 dicembre 20.45)

SASSUOLO

Doppia seduta di lavoro quest'oggi per i neroverdi al Mapei Football Center. Al mattino, sul campo sintetico del centro sportivo neroverde, si è tenuta la terza sessione stagionale dei Test Mapei. Nel pomeriggio, sul campo centrale, attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, possesso palla e partitelle a tema. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Gian Marco Ferrari e Gianluca Pegolo.

Juventus-Sassuolo (domenica 1 dicembre 12.30)

SPAL

Allenamento pomeridiano al centro “G.B. Fabbri” per i biancazzurri che proseguono la preparazione al match in programma domenica contro l’Inter. Dopo una fase di riscaldamento, la seduta è proseguita con esercitazioni di possesso palla ed una partitella a tema. Programma personalizzato per Federico Di Francesco che nel corso della gara SPAL-Genoa di lunedì ha riportato una lesione distrattiva al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Lavoro a parte anche per Gabriel Strefezza a causa di una contusione al quadricipite femorale della coscia sinistra rimediata nell’incontro di lunedì con i rossoblu.

Inter-SPAL (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati: Missiroli.

TORINO

Allenamento per il Torino al Filadelfia. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, i granata hanno svolto una partita di allenamento a ranghi misti. Lavoro personalizzato per Belotti.

Genoa-Torino (sabato 30 novembre 18.00)

UDINESE

Dopo il giorno di riposo osservato nella giornata di ieri, i bianconeri sono tornati oggi in campo per una doppia seduta di allenamento.

Al mattino, ultimato il lavoro in palestra, il gruppo si è spostato al Bruseschi per dei test atletici. Al pomeriggio, invece, seduta tecnico tattica con esercitazioni sul possesso palla e sull'uno contro uno. Per i ragazzi di mister Gotti anche partitelle a tema a campo ridotto. Squadra al completo con l'eccezione di Ken Sema che prosegue nel suo programma personalizzato di recupero e si è rivisto al Bruseschi per un allenamento individuale.