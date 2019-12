Serie A, live dai campi - Zapata ancora a parte. Solo palestra per Mertens

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della diciassettesima giornata.

ATALANTA

Continua la preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare il Milan domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo per la 17ª giornata di Serie A TIM. Squadra al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti. Allenamento differenziato per Zapata.

Atalanta-Milan (domenica 22 dicembre 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

Questo pomeriggio, agli ordini di Mister Mihajlovic, la squadra ha continuato la preparazione alla trasferta leccese con esercitazioni tattiche specifiche. Terapie per Mitchell Dijks, Blerim Dzemaili e Ladislav Krejci.

Lecce-Bologna (domenica 22 dicembre 15.00)

Squalificati:

BRESCIA

Seduta di scarico per chi ha giocato ieri contro il Sassuolo, mentre il resto della squadra si è allenata oggi regolarmente in vista della gara di domenica contro il Parma.

Parma-Brescia (domenica 22 dicembre 15.00)

Squalificati:

CAGLIARI

Nuova seduta di allenamento della squadra rossoblù in vista della gara di sabato a Udine. Prima parte della sessione dedicata all'analisi video. Successivamente la squadra si è spostata sul campo, per svolgere prima un'attivazione a secco, cui ha fatto seguito la parte tattica, con sviluppi offensivi e difensivi in funzione della partita. A conclusione della seduta, una serie di cross ed esercitazioni in porta. In gruppo Charalampos Lykogiannis. Personalizzato per Valter Birsa, Fabrizio Cacciatore, Lucas Castro e Luca Ceppitelli.

Udinese-Cagliari (sabato 21 dicembre 15.00)

Squalificati: Olsen

FIORENTINA

Difficilmente Federico Chiesa prenderà parte alla sfida di domani fra Fiorentina e Roma. Il 25 gigliato, reduce da un pestone ricevuto contro l'Inter, non sta infatti prendendo parte alla rifinitura all'interno dello stadio Franchi, fatto che riduce al minimo le possibilità di vederlo in campo.

Fiorentina-Roma (venerdì 20 dicembre 20.45)

Squalificati:

GENOA

Schemi e addestramenti. Il programma giornaliero è stato assorbito dalle esercitazioni, tecniche e tattiche, eseguite dopo la fase di attivazione, integrate da conclusioni in porta da parte di tutto l’organico. I volumi di lavoro più leggeri, rispetto alla prima parte della settimana, hanno segnato lo spartiacque nella preparazione col team ormai calato tra le le pieghe del match con l’Inter. La rifinitura di venerdì, prima del trasferimento a Milano (la conferenza del mister è fissata alle 13), si presterà a sciogliere i dubbi sui convocati che prenderanno parte alla trasferta. In campo le prove si susseguono. Per il settore ospiti intanto sono stati acquistati sinora oltre 250 biglietti.

Inter-Genoa (sabato 21 dicembre 18.00)

Squalificati:

HELLAS VERONA

2019 terminato per la squadra di Ivan Juric che tornerà in campo alla ripresa del campionato a causa dello spostamento della gara contro la Lazio al prossimo 5 febbraio.

SPAL-Hellas Verona (lunedì 5 gennaio 15.00)

Squalificati:

INTER

Prosegue il lavoro della squadra in vista dell'ultimo match dell'anno solare 2019, la sfida valida per la 17ª giornata di Serie A TIM contro il Genoa. In vista dell'appuntamento di sabato 21 dicembre alle 18, oggi i nerazzurri hanno svolto un allenamento aperto con andature e proseguito con possesso palla e lavoro tecnico-tattico.

Inter-Genoa (sabato 21 dicembre 18.00)

Squalificati:

JUVENTUS

Dopo la vittoria contro la Samp ieri sera la squadra di Maurizio Sarri deve adesso concentrarsi sulla Supercoppa Italiana in programma per domenica a Riad. Nella giornata di oggi allenamento alla Continassa mentre domani i bianconeri partiranno per l'Arabia Saudita.

Juventus-Lazio (Supercoppa Italiana domenica 22 dicembre 17.45)

Squalificati:

LAZIO

La Lazio è partita stamattina per Riad, sede della finale di Supercoppa Italiana in programma per domenica.

Juventus-Lazio (Supercoppa Italiana domenica 22 dicembre 17.45)

Squalificati:

LECCE

Allenamento pomeridiano al Via del Mare per i giallorossi che sul terreno di gioco sono stati impegnati in esercitazioni tattiche. Imbula, Majer, Benzar, Dumancic e Farias (per un problema muscolare) hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Assente Meccariello. Domani mattina allenamento, a porte chiuse, sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA.

Lecce-Bologna (domenica 22 dicembre 15.00)

Squalificati:

MILAN

Sotto una pioggia battente, il Milan ha svolto il terz'ultimo allenamento della settimana prima di trasferirsi a Bergamo dove affronterà domenica alle ore 12,30 l'Atalanta. La squadra rossonera si è ritrovata nel centro sportivo di Milanello alle 9,30 per la colazione e a seguire si è trasferita in palestra dove ha svolto esercizi di attivazione muscolare. Il tecnico Stefano Pioli e il suo staff hanno successivamente portato la squadra sul campo rialzato per svolgere una serie di percorsi ad ostacoli con allunghi e scatti finali. La seduta di allenamento, che è stata interamente seguita dal Direttore Sportivo Frederic Massara, si è conclusa con una partitella a gruppi di tre. Il Milan si ritroverà domani mattina per il brunch e a seguire l'allenamento.

Atalanta-Milan (domenica 22 dicembre 12.30)

Squalificati:

NAPOLI

Allenamento mattutino quest'oggi per il Napoli, a cui hanno assistito, attorno al terreno di gioco, i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile. Dopo una prima fase di attivazione, rivela il sito ufficiale del club, la squadra ha svolto esercizi di possesso palla e posizionamento. Di seguito esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico Chiusura con circuito di esercizi in palestra. Mertens ha svolto solo seduta in palestra. Terapie per Maksimovic e Koulibaly.

Sassuolo-Napoli (domenica 22 dicembre 20.45)

Squalificati:

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da torellini e attivazione. L’allenamento è proseguito con un’esercitazione tattica ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Lavoro differenziato per Mattia Sprocati per gestione dei carichi. Lavoro differenziato e terapie per Juraj Kucka. Lavoro differenziato per Roberto Inglese e Matteo Scozzarella. Terapie per Andreas Cornelius e Yann Karamoh.

Parma-Brescia (domenica 22 dicembre 15.00)

Squalificati:

ROMA

La Roma è scesa in campo questa mattina per preparare la sfida contro la Fiorentina, in programma domani sera alle 20:45.

La squadra ha iniziato la seduta in sala video per poi scendere sul terreno di gioco per un programma di attivazione, con giri di campo ed esercizi su scatti e cambi di direzione. L'allenamento è terminato con una parte dedicata alla tattica. Lavoro a parte per Zappacosta, Cristante, Mirante, Santon e Pastore mentre Smalling, dopo aver svolto una parte di seduta in gruppo nella giornata di ieri, è tornato completamente a disposizione di Fonseca.

Fiorentina-Roma (venerdì 20 dicembre 20.45)

Squalificati:

SAMPDORIA

La Samp ha chiuso la sua settimana con una seduta mattutina in palestra e un brindisi in sala stampa prima delle feste natalizie. I maggiormente impiegati nelle ultime due partite sono stati sottoposti a terapie, fisioterapie e piscina a seconda delle necessità. Edgar Barreto e Andrea Bertolacci proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico al pari di Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli, questi ultimi già sul campo. A sessione terminata – e a panettone mangiato in compagnia – Claudio Ranieri e staff hanno concesso ai blucerchiati un periodo di riposo che si concluderà il 27 dicembre, quando la squadra tornerà al lavoro al “Mugnaini” nel primo pomeriggio (i sudamericani si aggregheranno al gruppo nella mattinata del 28).

Milan-Sampdoria (lunedì 6 gennaio 15.00)

Squalificati: Caprari.

SASSUOLO

Questo pomeriggio il Sassuolo è tornato subito al lavoro al Mapei Football Center per preparare il match di domenica sera contro il Napoli. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo nella vittoria di ieri a Brescia, per il resto della squadra attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partitella in famiglia con l'Under 18 di mister Pensalfini.

Sassuolo-Napoli (domenica 22 dicembre 20.45)

Squalificati: Toljan.

SPAL

Seduta di allenamento mattutina per la formazione di Leonardo Semplici che continua a preparare la sfida di sabato contro il Torino.

Torino-SPAL (sabato 21 dicembre 20.45)

Squalificati:

TORINO

Sessione tecnico-tattica per il Torino, in preparazione alla partita di sabato sera contro la Spal. In gruppo anche Bonifazi che ha smaltito l’affaticamento muscolare. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura allo stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-SPAL (sabato 21 dicembre 20.45)

Squalificati:

UDINESE

Udinese in campo questo pomeriggio al Bruseschi per continuare la preparazione in vista della gara di sabato contro il Cagliari. Dopo le fasi di attivazione, la squadra ha iniziato un focus tecnico sul possesso palla con specifiche esercitazioni. In seguito lavoro per reparti con esterni e difensori che si sono concentrati su un lavoro ad hoc con il mister mentre il resto del gruppo ha lavorato sulla finalizzazione. A concludere la seduta partitelle e parte tattica con la squadra al completo. Il gruppo da questa sera sarà in ritiro.