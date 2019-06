SPAL-Atalanta, sinergia sul mercato: D'Alessandro e Sportiello a Ferrara?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SPAL e Atalanta continuano la loro collaborazione sul mercato. Come riporta Il Corriere dello Sport, i ferraresi hanno individuato in Marco D'Alessandro il sostituto ideale di Manuel Lazzari. C'è poi l'interesse per Marco Sportiello, che rientrerà a Bergamo dopo il prestito al Frosinone ma non dovrebbe restare alla corte di Gian Piero Gasperini.