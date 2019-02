TMW - Atalanta, Ilicic ha rinnovato. Si lavora per blindare il Papu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josip Ilicic e l’Atalanta, avanti insieme fino al 2022. Lo sloveno ha rinnovato il contratto con la società del Presidente Percassi. Manca solo ufficialità, ma Ilicic è stato blindato dalla Dea, che intanto lavora per il prolungamento del Papu Gomez fino al 2023. Contatti in corso tra il Papu e l’Atalanta, a lavoro per continuare insieme. E intanto Ilicic sposa la Dea...