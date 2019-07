TMW - Atalanta-San Siro, il Milan riflette. Non c'è il via libera

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta è vicina alla possibilità di giocare a San Siro per la prossima Champions League. L'Inter e il comune di Milano hanno già dato il proprio ok, mentre il Milan è in una fase di riflessione. Non c'è ancora una decisione, perché il Meazza, oltre a essere lo stadio del Milan, è anche quello dei suoi tifosi. Quindi non c'è ancora il via libera ai bergamaschi.