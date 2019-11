© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una partita ben giocata, ma la prestazione potrebbe non bastare ad Eugenio Corini per salvare la panchina. L’allenatore è un po’ a sorpresa in discussione da qualche settimana, Cellino ha già avuto una serie di incontri e contatti sia con Prandelli che con Davide Nicola e qualche contatto indiretto c’è stato anche per Iachini. Oggi la sconfitta contro il Verona per 2-1, le prossime saranno ore di riflessione importanti. La società valuta se continuare con Eugenio Corini o se cambiare allenatore. Ore calde a Brescia, Cellino riflette...