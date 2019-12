TMW - Genoa, sorpresa a Pegli: c'è anche lo svincolato Valon Behrami

Fonte: Dall'inviato, Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valon Behrami al lavoro a Pegli. Il centrocampista svizzero, attualmente svincolato, in questi minuti si sta allenando nella palestra del centro sportivo del Genoa, proprio a margine della prima seduta in campo del nuovo tecnico Davide Nicola. Il classe '85, in attesa di annunci ufficiali da parte del club, potrebbe così ripartire a sorpresa dal 'Grifone' dopo l'ultima esperienza al Sion.