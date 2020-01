Fonte: Dennis Magrì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Saponara si avvicina al Lecce, che avrebbe già l'accordo con la Fiorentina per avere il fantasista dalla Fiorentina: operazione che dovrebbe farsi in prestito con obbligo in caso di salvezza, ma difficilmente il fantasista diventerà giallorosso prima della settimana che porterà alla sfida all'Inter. Accontentato Liverani, visto che l'ex Sampdoria è stata una sua diretta richiesta.