tmw Napoli in ritiro a Castel di Sangro con i nuovi Osimhen e Rrahmani. Le immagini

vedi letture

Sorridono Rrahmani e Osimhen, primi volti nuovi del Napoli. Primo scatto in maglia azzurra per l'ex difensore del Verona e l'ex bomber del Lille. I due infatti sono arrivati con il resto della squadra a Castel di Sangro, sede del ritiro. Un centinaio di tifosi presenti, alle 17 il primo allenamento per soltanto 1000 tifosi su prenotazione (l'impianto è di 7mila posti, ridotto per il distanziamento).