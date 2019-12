TMW News - Inter, prima il Genoa poi il mercato. Cagliari, Riva presidente

Ci sono Inter e Cagliari al centro del TMW News di oggi, 18 dicembre 2019. Il club nerazzurro dopo l'ultima sfida dell'anno solare si tufferà sul mercato per allestire una squadra competitiva in vista della seconda parte di stagione e in studio abbiamo tratteggiato le priorità della società e di Conte. Poi ampio spazio alla decisione del Cagliari di affidare la presidenza onoraria del club a Gigi Riva e, infine, alla scelta di Ancelotti di ripartire dall'Everton. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.