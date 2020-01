© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla ricerca di una mezzala di passo per la seconda parte di stagione, l'Everton di Carlo Ancelotti nelle ultime ore ha effettuato anche un sondaggio per Matias Vecino, calciatore dell'Inter. II centrocampista classe '91, però, non sembra troppo convinto di proseguire la sua carriera tra le fila dei toffees.