tmw Spezia, Italiano: "Abbiamo sofferto, ma ce l'abbiamo fatta. Promozione dedicata ai tifosi"

vedi letture

Vincenzo Italiano al termine della finale di ritorno dei play off di Serie B ha parlato della storia promozione in massima serie: "Le difficoltà iniziali per quanto riguarda i risultati, poi una crescita costante, i giovani esplosi e i risultati che sono arrivati. Alla fine è cresciuta l'autostima, la consapevolezza e siamo riusciti a conquistare questo traguardo fantastico alzando la coppa e regalando un sogno a questa gente che ce lo chiedeva. Entrare nella storia dello Spezia era un traguardo che volevamo ottenere. Alleno da sei anni, un cammino che negli ultimi tre anni mi ha visto gioire con tre play off di D (Arzignano, Trapani e Spezia NdR) di fila. Ad oggi sono un uomo play off e sono contento di questo perché sono sempre partite difficili da preparare e aver vinto anche questi play off è davvero una grande soddisfazione. - continua Italiano - Paura? Sapevamo di dover soffrire perché la tensione poteva farci abbassare il baricentro, la posta in palio era altissima e noi siamo una squadra giovane, che non sa gestire il vantaggio, ma il risultato di Frosinone ci ha permesso di avere questo doppio risultato e ce l'abbiamo fatta. Tifosi? Sono straordinari, ci hanno accompagnato in quella semifinale in cui abbiamo fatto un miracolo a ribaltare la gara con il Chievo. E poi oggi ci hanno accompagnato dall'hotel fino a qui, sostenuto per tutta la gara da fuori lo stadio e dedichiamo a loro questa vittoria e questa promozione".

Sul futuro però il tecnico non ha voluto sbilanciarsi dribblando la domanda e lasciando gli interrogativi ancora aperti.