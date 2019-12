TMW - Torino, si valuta l'addio di Bonifazi: quattro club su di lui

Fonte: Lorenzo Marucci

In casa Torino continua a tener banco la questione legata alle possibili cessioni. Tra i giocatori in partenza c’è il difensore Kevin Bonifazi. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, spetterà al club granata decidere se lasciar partire il calciatore classe 1996, che in questa stagione ha raccolto appena sei presenze in gare ufficiali. Sono quattro i club sulle sue tracce: Atalanta, Fiorentina, Bologna e Parma.