Torino, Berenguer: "Settimana pesante, col Bologna vittoria importante"

Vince il Torino, pur soffrendo, contro il Bologna: a decidere il match una rete di Berenguer in avvio di gara che basta alla squadra di Mazzarri che conquistare tre punti d'oro. Migliore di giornata è Alejandro Berenguer, autore del gol decisivo, che si dice soddisfatto di quello che i granata stanno facendo: "Sono contento di quanto sto facendo, sono in un'ottima forma fisica e oggi abbiamo vinto dopo aver fatto una prestazione di squadra importante. Eravamo stanchi perché è stata una settimana pesante. Contestazione? Alla fine la gente fischia, non puoi fare niente ma solo lavorare e fare il meglio possibile per la squadra" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. Una trasformazione, quella di Berenguer, che è uno dei segreti di questo Torino, giunto ad appena 2 punti dall'Europa League: "In Spagna giocavo esterno alto, qui con il sistema del mister sono quasi un trequartista e per ora sta funzionando bene" ha concluso lo spagnolo.