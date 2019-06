© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Mato Jajalo parla per la prima volta da nuovo calciatore dell'Udinese, e lo fa tramite la testata bosniaca sport.ba. Ecco alcuni dei passaggi più significativi delle sue dichiarazioni: "Prima di tutto devo dire che sono contento di questa avventura. Non era il primo tentativo, ma ora tutto si è sistemato e ho firmato. Il mio lavoro è quello di allenarmi, poi sta all'allenatore decidere. La motivazione e la dedizione contribuiscono a ottenere buoni risultati".

Sull'addio al Palermo, ha quindi aggiunto: "In Sicilia ho trascorso quattro anni molto belli. Nella vita non sai mai cosa ti aspetta e un calciatore può cambiare squadra quasi in ogni momento, ma me ne sono andato senza rancore, sono stati quattro anni bellissimi".