ufficiale Genoa, il portiere Vodisek torna in Slovenia. Va in prestito al Triglav Kranj

Il portiere Rok Vodisek, classe 1998, lascia momentaneamente il Genoa, proprietario del suo cartellino, per tornare a giocare in patria. Gli sloveni del Triglav Kranj, infatti, hanno annunciato il suo acquisto in prestito per la prossima stagione mediante i loro profili di comunicazione ufficiali.