UFFICIALE: Juventus, preso il giovane talento ucraino Firman dal Cesena

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Acquisto in prospettiva per la Juventus, che rafforza il settore giovanile con l'arrivo - adesso ufficiale - di Andriy Firman. Attaccante esterno classe 2005, la giovane promessa ucraina è arrivata in Italia tre anni fa. Come si apprende dal sito della Lega di Serie A, Firman arriva a titolo definitivo dal Cesena.