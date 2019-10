Under 21, l'Italia fatica ma batte l'Armenia. 1-0 firmato Scamacca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la rincorsa alla qualificazione mondiale dell'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, che in Armenia soffre ma vince di misura: gli azzurrini si fanno forti del gol firmato da Gianluca Scamacca, ora capocannoniere degli azzurri con due reti in tre gare, e salgono a sette punti in classifica, a meno tre dalla capolista Irlanda, con cui è arrivato un pareggio quattro giorni fa. 0-1 finale in favore dell'Under 21 italiana, che continua a vantare una difesa di ferro: sono zero le reti subite nelle prime tre gare giocate. Appuntamento a metà novembre per le prossime gare: ci sarà la sfida all'Islanda il 16 novembre e di nuovo all'Armenia, stavolta in casa, tre giorni dopo.