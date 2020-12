Cremonese, Groppi: "Partita persa per un episodio. Celar ha dimostrato personalità"

Al termine della gara del Castellani, vinta dall'Empoli ai danni di una Cremonese mai arrendevole, il vice di Bisoli, Simone Groppi, ha analizzato ai microfoni dei media ufficiali grigiorossi la prestazione della squadra, a partire dalle condizioni di Francesco Deli, uscito anzitempo:

"Le condizioni di Deli dovremo valutarle domani con lo staff medico, posso solo sperare che non sia nulla di grave dopo l'ennesimo infortunio in un'annata un po' sfortunata per il ragazzo."

Sulle sostituzioni decise a fine primo tempo:

"I due cambi effettuati all'intervallo sono scelte tecniche, senza nulla togliere ai due ragazzi che avevano disputato un ottimo primo tempo così come tutta la squadra. Ci eravamo abbassati un po' e dovevamo tornare ad aggredire un po' più alti, perciò abbiamo messo giocatori con caratteristiche diverse."

Sul percorso della Cremonese in campionato:

"Siamo consapevoli e convinti che ci tireremo fuori, che ribalteremo la situazione che si è creata. Il campionato è ancora lungo, la Serie B è un campionato strano, con risultati non prevedibili e tante partite ravvicinate. Può succedere di tutto."

Alla squadra è mancata aggressività sulle seconde palle e nella finalizzazione?

"Non penso che la partita sia stata persa sulle seconde palle, è stata persa per un episodio di malizia che l'Empoli ha saputo sfruttare nel primo tempo. Mancata cattiveria sotto porta? Questa può essere una frase fatta, io dico che nel primo tempo, ma anche nel secondo, dove abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo fatto una prestazione degna e ben preparata durante la settimana. L'occasione più importante del primo tempo l'abbiamo avuta noi con Celar, mentre abbiamo preso gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo a nostro favore."

La sua valutazione su Celar?

"Il giudizio è positivo, anche nella fase del primo tempo in cui eravamo in pratica con un 4-2-3-1 e lui giocava punta centrale. Non lo abbiamo sfruttato molte volte, lui in profondità ci andava, ma magari avevamo tardato un po' l'azione. Nel secondo tempo lo abbiamo spostato lateralmente a fare tutta la fascia, ha dimostrato personalità anche in fase difensiva. La valutazione è più che buona."