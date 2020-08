Fotonotizia - Spezia-Frosinone, le immagini più belle della gara

vedi letture

E' stata Spezia-Frosinone la gara conclusiva del campionato di Serie B 2019-2020: il match, finale di ritorno dei playoff, ha visto sì i ciociari battere i liguri, ma i liguri centrare la prima storica promozione in Serie A.

La truppa di Vincenzo Italiano, infatti, aveva battuto 0-1 il Frosinone in terra laziale, con lo stesso costretto a vincere almeno con due gol di scarto per poter ribaltare il verdetto parzialmente scritto: ma la squadra di Alessandro Nesta non è andata oltre lo 0-1, che, per la classifica della regular season, ha premiato i bianconeri. In caso di parità di punteggio, infatti, come poi è accaduto, non si sarebbero giocati tempi supplementari ed eventuali rigori, ma sarebbe stata promossa la miglior piazzata. Lo Spezia, forte del terzo posto.

Di seguito, TuttoMercatoWeb.com vi propone gli scatti più belli del confronto.