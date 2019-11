Ciociaria Oggi, Frosinone-Chievo: "Vietato sbagliare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vietato sbagliare" è il titolo delle pagine sportive di Ciociaria Oggi in edicola in merito al match che il Frosinone dovrà affrontare domenica contro il Chievo Verona. "Per il Frosinone - si legge - si avvicina un nuovo e importante esame da superare a tutti i costi. Con il Chievo, ad eccezione di Trotta, Nesta potrà contare sull'intera rosa a sua disposizione".