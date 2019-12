"Benevento, è qui la festa". Titola così Il Mattino sul Benevento che domani affronterà l'Ascoli: "La squadra di Inzaghi non perde dal 26 ottobre a Pescara e ha conquistato otto vittorie e uno solo il pari in nove gare. Ci sono 14 punti tra la capolista e il Cittadella terzo in classifica, con questo ritmo la squadra sannita sarà promossa già a marzo".