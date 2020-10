La Gazzetta dello Sport: "Certezze e nuovi candidati per il trono dei cannonieri"

Approfondimento de La Gazzetta dello Sport dedicato ai nuovi bomber della Serie B. "Certezze e nuovi candidati per il trono dei cannonieri" è il titolo scelto dalla rosea, che poi scrive: "Tanti gol d'autore nella prima giornata e in Coppa Italia: da Menez a Johnsen, bomber per tutti i gusti. Di Ogunseye l'impatto più forte: già due reti in due partite. Arrivano gol giovani: Secli, Riccardi, Merola, Mazzocchi".