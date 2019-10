La classifica aggiornata di B: Benevento in testa. 5 club all'ultimo posto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo le gare del pomeriggio è il Benevento di Filippo Inzaghi a prendere la testa della classifica superando in un sol colpo Empoli e Perugia e godendosi una notte in vetta in attesa della Salernitana che domani potrebbe sorpassarlo e l'Ascoli che potrebbe agganciarlo. Situazione cortissima in coda con ben cinque squadre ultime con quattro punti e il Frosinone, che giocherà domani, appena un punto sopra. Questa la classifica aggiornata:

Benevento 15, Empoli 14, Crotone 14, Perugia 14, Salernitana* 13, Ascoli* 12. Pordenone 11, V. Entella 11, ChievoVerona 10, Cremonese* 10, Pisa 9, Venezia 9, Cittadella* 9, Pescara* 7, Frosinone* 5, Trapani 4, Juve Stabia 4, Cosenza 4, Livorno 4, Spezia 4

* una gara in meno