Livorno, Breda: "Prova di personalità contro la squadra più fisica del campionato"

Il Livorno pareggia in casa contro il Frosinone e mette in fila il secondo risultato utile consecutivo. Questa l'analisi al termine del match del tecnico degli amaranto, Roberto Breda: ""Sono contento della prestazione - riporta amaranta.it - perché abbiamo fatto una partita importante con personalità e qualità, contro quella che forse è la squadra più fisica del campionato. Abbiamo usato al meglio le ripartenze contro una squadra di qualità; nel primo tempo sbagliando i tempi nel pressing, ma nel secondo ci siamo ripresi e non abbiamo rischiato più di tanto. Questo schieramento richiede un grande dispendio di energie, e va fatto un plauso a Ferrari e Awua che ci permettono di giocare in questo modo. Stanno sfruttando al meglio quest'occasione".

Chiosa finale sul derby con il Pisa, in programma nel weekend: "Adesso bisogna recuperare energie; e questo genere di partite vanno preparate soprattutto dal punto di vista tattico. Stasera andiamo in ritiro in vista del derby fino a venerdì per prepararlo al meglio".