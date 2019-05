Pescara, Pillon: "Siamo in piena bagarre e ce la giochiamo"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Prima del match del “Bentegodi” contro il Verona, il tecnico del Pescara Giuseppe Pillon ha parlato ai microfoni di DAZN: "Mancuso ha fatto tanti gol quindi siamo contenti di lui e chi gioca farà del suo meglio per far vincere la squadra".

Cosa sarebbe arrivare in A alla sua età?

“Sarebbe un’enorme soddisfazione vista l’età che ho. Sarebbe una cosa che all’inizio non era nelle previsioni. Noi dovevamo fare un campionato tranquillo, ora siamo in piena bagarre e ce la giochiamo".