Pescara, Zauri: "Mantova degno avversario, ma la base da cui partire c'è"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non una gara semplice quella che il Pescara ha affrontato ieri in Coppa Italia, dove il Mantova ha messo in difficoltà la truppa abruzzese. La formazione di Luciano Zauri, però, ha centrato il successo, staccando il pass per il terzo turno, e proprio il tecnico ha così commentato il tutto: "C'è sempre un avversario, che ha fatto la sua onesta partita, il calcio lo conosciamo, non sempre va come vorremmo, ma chiaramente non posso dire nulla ai miei ragazzi che ce l'hanno messa tutta: prendiamo le cose buone, riflettiamo su quelle non buone ma l'importante è aver centrato la vittoria. Conoscevamo l'atteggiamento del Mantova, ci siamo fatti sorprendere su una ripartenza, ma è chiaro che da fuori si vedono meglio le cose, però abbiamo sempre provato a giocare provando anche date situazioni: gambe e testa, non sempre però, ci fanno fare le cose giuste, ma io sono tranquillo. Da migliorare ci sono diverse cose, ma la base da cui partire c'è. Le vittorie poi danno morale".