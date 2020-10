Serie B, i risultati della 2^ giornata: vincono Lecce e Reggina, ancora un pari per il Monza

vedi letture

Ancora niente vittoria per il Monza che dopo aver impattato in casa con la SPAL non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Empoli in uno dei big match della seconda giornata di Serie B. Fra le big vince il Lecce, che sbanca il campo dell’Ascoli, grazie ai gol di Mancosu e del neo acquisto Henderson, comesì come vince la Reggina in casa contro il Pescara grazie a una doppietta di Liotti e il gol di Menez nel primo tempo: fra gli abruzzesi va in gol Maistro dopo che nella prima frazione Galano aveva fallito un rigore. Vittoria scacciapensieri per il Frosinone che si impone 2-0 sul campo del Venezia, mentre la Reggiana continua a stupire battendo l’Entella in trasferta grazie ai gol di Mazzocchi e Varone. Pareggio preziosissimo per il Cosenza che all’ultimo secondo riesce, con il neo entrato Tiritiello, a rimediare allo svantaggio firmato Salamon.

Questi i risultati e i marcatori:

Chievo-Salernitana 1-2 (24° Mogos; 34° Tutino, 64° Djuric)

Ascoli-Lecce 0-2 (54° Mancosu, 66° Henderson)

Empoli-Monza 0-0

Virtus Entella-Reggiana 0-2 (43° Mazzocchi, 88° rig. Varone)

Reggina-Pescara 3-1 (23°, 27° Liotti, 44° Menez; 70° Maistro)

Spal-Cosenza 1-1 (48° Salamon, 90°Tiritiello)

Venezia-Frosinone 0-2 (58° Novakovich, 70° Szyminski)

Vicenza-Pordenone (18:15)

Domenica 4 ottobre

Pisa-Cremonese (15:00)

Cittadella-Brescia (21:00)