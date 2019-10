Con l'avvento della Serie B su eFootball PES 2020, sta per iniziare una nuova stagione. Con Konami e Lega B che si troveranno insieme per simulare i posticipi del campionato Cadetto: si parte quest'oggi con Frosinone-Trapani, alle ore 14:00 sulla pagina Facebook della Lega B.

🎮 E-games! Sta per iniziare una nuova stagione. @officialpes by Konami e Lega B insieme per simulare i posticipi del campionato della #SerieBKT. Si parte con @Frosinone1928 🆚 @TrapaniCalcio . Ne vedremo delle belle. 😆 #Bgames #FROTRA

🕑 14:00

📌 Sulla nostra pagina Facebook pic.twitter.com/S3iTMmn8Mm

