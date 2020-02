vedi letture

Spezia, Mastinu: "Siamo un grande gruppo, nessuno qui si sente riserva"

Dopo il successo del suo Spezia sull'Ascoli, Giuseppe Mastinu ha parlato in sala stampa: "Il colpo di testa non è per me la specialità della casa, ma sono situazioni che proviamo, il mister mi ha chiesto di giocare molto alto e attaccare l'area e così è stato in occasione del pareggio. L'espulsione di Troiano è sicuramente stata una delle chiavi del match, ma è arrivata in un momento di grande pressione da parte nostra, in cui il pallino del gioco era nelle nostre mani e nel quale si vedeva che la squadra non aveva alcuna intenzione di perdere la partita. Il boato al mio gol? Una gran bella emozione, che ha sottolineato l'importanza della rete di stasera; io qui mi sento a casa, in campo e fuori, magari non sono uno di molte parole, ma ogni volta che scendo in campo cerco sempre di non risparmiarmi mai per il bene di questa maglia e di questa gente. Siamo un grande gruppo, chi subentra dalla panchina è capace ogni volta di dare una scossa a chi sta già giocando e le vittorie aiutano ad unirsi ancora di più; nessuno in questo gruppo si sente una riserva, tutti stiamo remando dalla stessa parte e dobbiamo continuare così".