Sembra ormai prossimo l'approdo in Liguria di Luca Mazzitelli, finito nel mirino dell'Entella: secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club sarebbe a lavoro per chiudere quanto prima con il Sassuolo la trattativa per portare a Boscaglia, con la formula del prestito, il classe '95.

Ma il club sarebbe vigile anche per un altro innesto di spessore, stavolta nel reparto avanzato: fari puntati su Diego Falcinelli, di proprietà del Bologna ma in forza al Perugia.