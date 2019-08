UFFICIALE: Trapani, ecco Fornasier. Arriva dal Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come preannunciato nelle scorse ore, Michele Fornasier (26) è un nuovo difensore del Trapani.

A disporre il prestito è il Parma, società che ha provveduto ad acquisirne il cartellino dal Pescara per poi girare il difensore in Sicilia. Accordo già formalizzato e depositato negli appositi registri.