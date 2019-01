Catania, prossima settimana decisiva per Palumbo, Di Piazza e Sarno

© foto di Federico Gaetano

Catania attivissimo sul mercato, alla ricerca di un centrocampista, una punta e un jolly offensivo. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, i siciliani, dopo l'approdo di Carriero, stanno per chiudere un altro arrivo a centrocampo: Antonio Palumbo, in forza alla Salernitana ma di proprietà della Sampdoria, da giorni in orbita etnea, nella prossima settimana dovrebbe diventare un calciatore rossazzurro. Accordo quasi totale, pochi dettagli e poi arriverà il trasferimento. Situazione un po' più complicata per Matteo Di Piazza: il giocatore è convinto di spostarsi alle pendici dell'Etna ma c'è da convincere il Cosenza che non vuole lasciarlo partire a zero. Nei prossimi giorni i club cercheranno di trovare l'intesa che non pare essere così lontana.

Più lontano, invece, l'approdo di Vincenzo Sarno: il Catania sembra disposto ad allungare il contratto del trequartista (due anni e mezzo rispetto all'anno e mezzo ancora in essere col Padova) ma c'è ancora grande distanza sulle cifre. Con una richiesta più bassa l'affare può chiudersi. Nel frattempo il duo Lo Monaco-Argurio non resta con le mani in mano e pensa a diverse alternative: tra queste Yves Baraye del Parma, team col quale i siculi hanno ottimi rapporti visto il passaggio, come detto sopra, di Carriero dal gialloblù al rossazzurro.