Padova, slitta il rinnovo di Mandorlini. A causa delle vacanze del mister

vedi letture

Come riporta Il Gazzettino i tempi per il rinnovo di Andrea Mandorlini con il Padova saranno un po' più lunghi del previsto, anche se l'accordo per continuare assieme non appare in pericolo. La causa dello slittamento della firma sono le vacanze del tecnico che ha comunicato alla società di aver cambiato programmi partendo una settimana prima del previsto per le ferie. Al suo rientro arriverà la firma e si inizierà a progettare il prossimo campionato.