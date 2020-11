Serie C, il Giudice Sportivo: fermati per due turni Silvestri, Ronaldo e Bacchetti

vedi letture

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali delle gare del decimo turno di Serie C ha squalificato per un turno i tecnici Silvio Bldini della Carrarese e Giuseppe Magi del Ravenna.

Per quanto riguarda i giocatori invece due turni di campionato Luigi Silvestri (Avellino) “per aver colpito con un pugno al viso un avversario”, Ronaldo Pompeu Da Silva (Padova) “per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara” e Loris Bacchetti (Feralpisalò) “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Fermati invece per un turno: Simone D’Anna (Lecco), Federico Mazzarani (Pistoiese), Giuseppe Giovinco (Renate), Alessandro Caporale (V. Francavilla), Matteo Arena (Monopoli), Daniel Onescu (Paganese), Nicola Ciccone (Pergolettese), Stefano Scognamillo (Alessandria), Lorenzo Pasciuti (Carrarese), Manuel Ferrini (Gubbio), Davide Agazzi (Livorno).