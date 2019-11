© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono giocati stasera due anticipi della 12esima giornata della Serie C. Nel Girone A basta una rete di Eusepi a decidere il derby tra Alessandria e Novara in favore dei grigi. La formazione di Cristiano Scazzola vola così per il momento al secondo posto in solitaria con 23 punti, mentre il Novara resta settimo a quota 19.

Nel Girone C, prima vittoria sulla panchina del Catanzaro per Gianluca Grassadonia che batte l’Avellino di Ezio Capuano. Decisivi i gol di Favalli al 24’, Nicastro al 28’ e Kanouté al 76’. Inutile la rete di Di Paolantonio al 44’. I calabresi agganciano la Viterbese al sesto posto con 20 punti, mentre gli irpini restano a 14 al 14esimo posto.